Visite du Roi Philippe aux écuries de la police fédérale et de la garde royale

Le Roi a visité les nouvelles écuries de la police à cheval et de l'escorte Royale ce mardi au haras de Wisbecq. Un paradis pour les chevaux qui ont donc quitté les anciennes casernes exiguës de l'ancienne gendarmerie à Etterbeek. Mais ce déménagement a un prix: un peu moins de 12 millions d'euros et une vingtaine de policiers qui ont refusé la nouvelle affectation à cause des trajets trop longs et du prix du carburant. Le cadre n'est donc plus complet. La visite des lieux avec Baudouin Remy, Gilles Larondelle et Arnaud Ypersiel.