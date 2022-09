Visite du musée de Kinshasa dans le cadre de la Restitution des œuvres : "La pratique muséale est un processus. Ce n’est pas en un jour que tout peut se faire"

Selle Kanda nous accueille dans le laboratoire de conservation-restauration. Il a étudié la chimie à l’université d’Edinbourg, en Ecosse. Dans cette salle bien équipée, lui et trois collègues sont chargés de restaurer les œuvres détériorées, avant de les renvoyer requinquées dans les réserves ou dans les salles d’expositions.

Selle Kanda sort un vase en bois enveloppé dans des feuilles de papiers de soie. "Il était dans état de délabrement", explique-t-il. "Les insectes ont creusé des galeries".

"Pour le restaurer, nous avons constitué une pâte, formée de résine de bois mélangée avec une solution à base de paraloïde B72 et de l’éthanol. Nous appliquons cette pâte sur les trous. Puis nous appliquons les solutions de retouches avec la couleur adaptée".

Avant tout travail de restauration, Selle Kanda procède au nettoyage des œuvres. Un nettoyage sec ou humide. Pour cela, il dispose d’une machine qui absorbe la poussière et qui rejette l’air souillé à l’extérieur. Deux autres machines servent à éliminer les insectes, l’une en aspirant l’oxygène d’un coffre, l’autre en plongeant l’objet à -42 degrés. Un microscope permet d’identifier les insectes. Dans un coin du laboratoire, un studio photo est installé pour prendre les clichés des œuvres, avant et après restauration.

Dix jours de formation ne suffisaient pas

En 2019, Eric Atwane Kindulu, agent de conservation et restauration à l’Institut des musées nationaux du Congo, ainsi que d’autres agents de l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa ont suivi une formation de dix jours, proposée par le musée de Tervuren. "C’était formidable !", s’enthousiasme-t-il. "Cela nous a donné l’occasion d’avoir des arguments solides en matière de conservation et restauration, tant sur le plan théorique que pratique. Mais dix jours ne suffisaient pas. Nous avons réclamé une formation plus longue et récurrente, chaque année… Mais depuis, nous n’avons rien vu venir… Il est vrai qu’entre temps, il y a eu le Covid".