Visite du château de Louvignies : un décor cinématographique

Venez vous mouvoir dans un décor de cinéma au Château de Louvignies, qui a prêté son meilleur profil à plusieurs films, dont le célèbre Germinal de Claude Berri !

Louvignies, c’est une commune minuscule, dans le Hainaut, fameuse pour sa voie romaine et pour le château de la famille Villegas de Saint-Pierre. Les vestiges les plus moyenâgeux de l’édifice ont été absorbés dans une profonde restauration opérée fin 19e siècle qui a fait du château un témoin superbe de ce qu’on appelle la Belle Époque. Alors bien sûr, "Alors On Sort ?" vous en parle parce que tout ça se visite : les salons ravissants, les cuisines et offices, les chambres farcies de dentelles et puis le parc, planté d’arbres remarquables (dessiné par Louis Fuchs)…