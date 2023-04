Visite de Sergueï Lavrov en Amérique latine : une offensive diplomatique pour briser l’isolement de la Russie

C’est une démonstration de l’échec de la diplomatie occidentale

Le Brésil entretien des relations commerciales étroites avec les Etats-Unis et l’Europe. Mais il partage aussi une vision du monde avec la Russie. Moscou et Brasilia font partie de ce groupe de moyennes puissances aux économies émergentes que l’on appelle les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) En se rassemblant, ces pays qui réunissent 3,2 milliards de personnes, tentent de faire contrepoids au G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni), le partenariat économique des grandes puissances dont la Russie a été exclue après l’invasion de la Crimée en 2014.

"Economiquement, les BRICS pèsent presque aussi lourd que le G7, même s’il faut reconnaître que c’est surtout la Chine qui en est le moteur, précise Tanguy Struye. Mais diplomatiquement, ces pays ne parlent pas d’une seule voix. Ils ont des conflits internes. Notamment l’Inde et la Chine qui ont des différends frontaliers et qui sont des concurrents économiques et diplomatiques dans cette partie du monde. Cependant, tous ces pays partagent la même volonté de s’imposer comme un modèle alternatif à l’hégémonie occidentale." Un groupe autour duquel gravite désormais le Mexique, la Turquie et l’Indonésie.

Il faut d’ailleurs rappeler que seuls 40 pays ont accepté de voter des sanctions économiques contre la Russie. Parmi eux, on ne retrouve ni les BRICS, ni le Mexique, ni l’Indonésie, ni la Turquie. "C’est une démonstration de l’échec de la diplomatie occidentale, analyse Tanguy Struye. Ces pays voient dans la guerre en Ukraine, un conflit intra-occidental, ou même une agression de l’OTAN à l’égard de la Russie, C’est peut-être un des effets de la propagande qui est relayée par les médias russes qui sont fort suivis en Afrique et en Amérique latine, notamment. Mais ça démontre aussi que les Occidentaux ont trop négligé des pays comme l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil. Ce qui les a poussés vers le camp de la Chine et de la Russie."