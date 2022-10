Visite de la Tour d'Eben-Ezer

La Tour d'Eben-Ezer est cet étrange objet architectural qui orne la commune de Bassenge, en province de Liège. Mais qu’est-ce donc que cet édifice un peu hirsute, composé de silex taillés à la main, selon un plan qui se révèle d’une minutie fascinante ? L’auteur est un architecte et tailleur de pierres, Robert Garcet, né à Ghlin, mort en 2001, qui avait des idées bien à lui sur les origines de l’humanité. Alors, il a élevé cette tour en respectant, paraît-il, les proportions de la "Nouvelle Jérusalem", un concept judéo-chrétien, à cheval entre le paradis et la cité parfaite. Le chiffre 33 revient partout dans les plans, et les ornements de la tour sont autant de citations bibliques...