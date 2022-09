Visite de la cathédrale de Tournai

Ça fait un moment que vous n’êtes pas allés vous promener dans le Tournaisis ? Retournez-y… Tous à Tournai, pour le plaisir de cette ville qui comptabilise plus de 2000 ans d’histoire – et en particulier pour sa cathédrale relifter la face de Notre-Dame, très fameux édifice aux cinq tours. Édifiée au 12e siècle dans le style roman, elle est reconstruite l’époque gothique, et après ce furent quelques saccages, une Révolution française, une Deuxième Guerre Mondiale, une tornade en 1999… Aujourd’hui, la cathédrale est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : par ses dimensions, son histoire, et l’alliance des styles roman et gothique, elle va évidemment vous donner le tournis, à Tournais.