Visite de la brasserie de Silly : Une bière à 36 couleurs

La Belgique est une fabuleuse terre de bières ! Aujourd’hui, "Alors On Sort ?" vous donne rendez-vous pour une visite de la brasserie de Silly.

Silly, c’est dans le Hainaut, entre Ath et Enghien ; et c’est une commune très vivante, réputée pour ses événements musicaux et aussi pour sa brasserie artisanale, fondée presque en même temps que notre royaume. Six générations plus tard, les bières de Silly représentent un marché de plus de 25.000 hectolitres !

La brasserie se visite, ce qui permet de tout comprendre du procédé de fabrication des joyeux breuvages, dont les robes chatoient de 36 couleurs : ça va de la blanche à la brune en passant par la blonde, l’ambrée, la rouge cerise ou la rose pamplemousse ! Tous à la brasserie de Silly : avec modération bien sûr, mais surtout avec délectation !