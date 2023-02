Visite d'un jardin où l’on se sent toujours en vacances à Martouzin

Quand Michèle et sa famille ont emménagé, son époux et elle travaillaient toute la semaine. C’est principalement le week-end, qu’aidée de sa maman et de son beau-père, qu’elle s’occupait du jardin.

Des sapins ont été déracinés et bien d’autres arbres ont été plantés. Petit à petit, les aménagements ont continué avec une terrasse où la famille et les amis aiment tant se retrouver pour de longs moments parmi les fleurs annuelles en pot. Des pots qui sont rentrés en serre dès que l’hiver arrive. D’autres plantes pérennes prennent leur place pour assurer une belle présence à la froide saison.