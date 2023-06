Visite d’État néerlandaise : les savoureuses imitations du Roi, du Premier ministre et de Dave de Fabian Le Castel

Le couple royal des Pays-Bas est en visite d’Etat officielle en Belgique et Fabian Le Castel vous emmène avec humour dans les coulisses de celle-ci pour le Cactus du 8/9, tour à tour sous les traits du roi Philippe, du Premier ministre Alexander De Croo et du chanteur Dave.

Alors que Fabian Le Castel incarnant Alexander De Croo nous explique les raisons de cette visite : "Ah écoutez, nous avons prévu de discuter sur la lutte contre le réchauffement climatique ! Ça m’intéresse beaucoup vous savez ! Pas de trouver des solutions pour l’éviter hein je vous rappelle que je suis Premier ministre de Belgique et qu’on n’a pas l’habitude de travailler sur le long terme mais surtout de prendre des décisions dans l’urgence, c’est-à-dire quand les catastrophes sont arrivées !", la séquence se termine en musique avec Dave et sa chanson "Du côté de chez Swann" revisitée pour l’occasion :

Le plat pays n’est pas que notre ancienne colonie

On a des emmerdements avec la Mer du Nord

Et comme tous les Flamands, on en aura plus

On irait bien refaire un tour du côté d’la Belgique

tirer not’caravane pour… avoir un dernier rendez-vous en Ardenne

Et pour ne rien dépenser du séjour

On prendra même nos bières pour s’la mettre à l’envers

On ne paiera pas trop cher pour revivre du bon temps

Un peu de bonheur du côté des lacs de l’eau d’heure