Visite d'Etat en Lituanie : l'éventualité que la guerre en Ukraine prenne de l'ampleur ne peut être ignorée, selon le président lituanien

Une présence renforcée des troupes de l'Otan à la frontière orientale de l'alliance reste donc essentielle pour M. Nauseda. "C'est le meilleur moyen de dissuasion", selon lui. "Le sommet de l'Otan à Madrid (qui s'est déroulé en juin dernier) a déjà donné des résultats très prometteurs à cet égard."

Le président lituanien a par ailleurs affirmé ne pas avoir entamé de dialogue avec son homologue russe Vladimir Poutine sur les questions de sécurité : "Je ne trouvais pas de sens à de telles discussions", a-t-il déclaré.

Aucun dialogue n'est non plus engagé avec Alexandre Loukachenko, le président du Bélarus voisin et allié de Moscou. "Nous avions eu une conversation avec Alexandre Loukachenko avant les élections d'août 2020. Mais celles-ci étaient truquées et nous n'avons jamais reconnu leur résultat. À la suite de cela, communiquer avec lui n'avait plus de sens non plus."