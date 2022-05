Visite d'Etat en Grèce : le couple royal visite un centre pour réfugiés à Athènes

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus mardi matin, au deuxième jour de leur visite d'Etat en Grèce, au centre de réfugiés Adama Center, qui aide les réfugiés et demandeurs d'asile à accéder au marché de l'emploi.

Ouvert depuis quatre mois à Athènes, l'Adama Center dispense des conseils pratiques et accompagne les réfugiés et demandeurs d'asile dans leurs démarches en quête d'un emploi. Il est géré par le Catholic Relief Services (une association humanitaire de l'Église catholique aux États-Unis) et Caritas Hellas. Le centre reçoit également le soutien du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), auquel la Belgique a versé l'an dernier 18 millions d'euros.