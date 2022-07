Visite au Wigan Athletic Football Club, le camp de base des Red Flames : sur les traces de... Roberto Martinez

Martinez a passé 10 ans ici : six saisons comme joueur (1995-2001), puis quatre comme coach lors du passage du WAFC en Premier League (2009-2013). Avec en point d’orgue la victoire en FA Cup face à Manchester City (1-0) en 2013… avant la bascule en Championship.

" Lundi passé, Roberto a débarqué à l’improviste au club : je ne l’avais plus vu depuis 9 ans ! " reprend Regina, les larmes aux yeux. " Il m’a fait un gros câlin et m’a embrassé sur chaque joue : je ne me lave plus le visage depuis une semaine ! Je suis ici depuis 2010 et le club a beaucoup évolué, tout en gardant son caractère familial : c’est en grande partie grâce à Roberto. Il était très professionnel et attentif à chaque détail, tout en restant affable et très naturel. "