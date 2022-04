Visite au fan-club d'Evenepoel : "Remco ne remportera pas la Flèche Wallonne... mais il gagnera dimanche à Liège !"

Depuis début 2021, In den Congo abrite aussi le 1703 Official Fanclub Remco Evenepoel Vossem, l’un des 6 clubs de supporters du pays adoubés par le prodige.

" Ce mercredi matin, nous partons à 40 en bus vers Huy pour la Flèche Wallonne " explique, attablé en terrasse, Jos Vander Elst, l’agent de police de quartier sexagénaire qui a fondé le fan-club. " Chaque année, on va se poster dans le Mur de Huy. C’est une belle course qui permet de voir passer trois fois les coureurs : la course dames, et puis la course hommes. On va supporter Remco, on aimerait bien le voir après la course… même si paradoxalement, je ne l’ai jamais rencontré. Avec le Covid, il n’a pas encore eu l’occasion de passer inaugurer notre fan-club mais ça viendra bien plus tard. La semaine passée, le soir de la Flèche Brabançonne, sa mère était avec vous : on avait organisé une grande soirée et le café était plein. On a 170 membres quand même… après seulement un an d’existence ! Pour la Flèche, je ne vois pas Remco gagner : il n’est pas encore assez explosif, mais il va amener Julian Alaphilippe au pied du Mur… et là, c’est le Français qui gagner ! Par contre, dimanche, je vois bien Evenepoel s’imposer à Liège ! Il a bien roulé au Pays basque et la semaine passée à Overijse. On sera dans la Côte de La Redoute pour l’encourager : son ami Philippe Gilbert va sûrement l’aider, ce sera sa dernière Doyenne… et pour Remco la première, ce serait comme une passation de pouvoir ! Une alliance entre eux ? Philippe et Remco sont amis… mais pas les Quick-Step et les Lotto, hein ! " (clin d’œil)