Visite à Téhéran du sultan d'Oman, médiateur entre l'Iran et l'Occident

Le sultan Haitham d'Oman, médiateur entre l'Iran et les pays occidentaux dans des dossiers clefs tels que la libération d'Olivier Vandecasteele ou la question du nucléaire, est arrivé dimanche à Téhéran pour une visite de deux jours.

Le sultan a été accueilli à l'aéroport de Mehrabad par le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, avant de rencontrer le président Ebrahim Raïssi au palais Saadabad, à Téhéran.

Au cours de cette rencontre, M. Raïssi a évoqué "l'industrie, le commerce", mais aussi "la défense et les affaires liées à la sécurité", "le transport maritime et les échanges financiers et monétaires" comme autant de domaines où les relations bilatérales pourraient s'améliorer, selon le site de la présidence iranienne.

"Téhéran et Mascate ont des points de vue communs sur la coopération régionale, le renforcement et la stabilisation de la sécurité, la paix et la prospérité des nations de la région", a-t-il ajouté.

L'agence de presse officielle d'Oman, ONA, a indiqué sur Twitter que les deux dirigeants avaient signé des protocoles d'accord et des accords pour promouvoir les investissements.

Avant son arrivée, le chef de la diplomatie omanaise, Badr Albusaidi, avait assuré au quotidien Asharq al-Awsat que "cette visite historique aurait un impact positif sur la sécurité et la stabilité de la région".

Elle intervient un an après la visite à Mascate de M. Raïssi, au cours de laquelle les deux pays avaient signé une série d'accords commerciaux.

Ce déplacement est organisé aussi "en plein cœur d'une phase nouvelle et positive dans les relations régionales, qui encourage" les pays de la région "à soutenir le dialogue pour résoudre les problèmes", a ajouté M. Albusaidi.

"Efforts positifs" dans le dossier Vandecasteele

Contrairement à la plupart de ses voisins, Oman entretient depuis longtemps d'excellentes relations avec la République islamique, jouant régulièrement le rôle de médiateur entre Téhéran et les pays du Moyen-Orient et de l'Occident.

Le pays avait facilité les négociations entre l'Iran et son ennemi juré Washington, ainsi que les discussions autour du dossier nucléaire et celles entamées pour la reprise des relations avec l'Arabie saoudite.

Récemment, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, a remercié Mascate pour ses "efforts positifs" dans le dossier entourant la libération du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele.

Détenu pendant 455 jours, il a été relâché vendredi en échange d'Assadollah Assadi, condamné en Belgique pour terrorisme.