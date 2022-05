VisitBurundi : de jeunes Burundais veulent taguer leur pays sur la carte mondiale du tourisme.

Le Burundi est classé par la Banque Mondiale comme le pays le plus pauvre au monde en terme de PIB par habitant mais sa population extrêmement jeune (65% des Burundais ont moins de 25 ans, selon l'Unicef) est de plus en plus connectée, notamment dans les villes. Comme ailleurs, influenceurs et youtubeurs y font rêver.

VisitBurundi fait donc appel à eux à coups de posts et de vidéos en anglais, kirundi ou français pour porter son message. En tee-shirt promotionnel de rigueur, le chanteur et influenceur burundais Alvin Smith s'est ainsi prêté à l'exercice au sanctuaire des tambours sacrés de Gishora, un haut lieu touristique.

Dans cette stratégie numérique, les organisateurs disent s'être inspirés non pas du voisin rwandais (dont le "VisitRwanda" s'étale jusque sur les maillots du Paris Saint-Germain et d'Arsenal) mais de Dubaï, qui a su, pendant la pandémie, attirer de nombreux influenceurs sur ses plages et dans ses bars à cocktails.

Bujumbura n'est pas encore Dubaï mais attirer les touristes locaux et internationaux est aujourd'hui plus envisageable qu'il y a quelques années.

En 2015, moins de dix ans après la guerre civile (1993-2006), le pays a plongé dans une crise politique avec la candidature controversée à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, faisant au moins 1.200 morts et instaurant un climat de terreur.

La situation s'est apaisée depuis l'élection en 2020 d'un nouveau président, Evariste Ndayishimiye, et les Etats-Unis et l'Union européenne ont annoncé ces derniers mois lever leurs sanctions et reprendre leurs aides. Le gouvernement a toutefois été épinglé en septembre par une commission d'enquête de l'ONU affirmant que la situation des droits humains restait "désastreuse" au Burundi.

"Maintenant, on a une stabilité au niveau de la sécurité et on a un président qui encourage les jeunes, qui veut qu'on développe notre pays. Je pense que c'est le bon moment", insiste M. Niyonzima. Il ajoute être en discussions avec les autorités pour formaliser un partenariat.