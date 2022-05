"Visions" : un polar fantastique et palpitant porté par Louane

Depuis La Famille Bélier, la comédienne a joué dans peu de productions : les films Nos Patriotes et Les Affamés, ainsi que la série audio Morts à l'aveugle. Ce qui l'a surtout convaincue de jouer dans Visions, c'est d'avoir face à elle un enfant, le jeune Léon Durieux. "C’est un jeu particulier que je souhaitais explorer, d’autant plus que la relation entre mon personnage et celui de Diego est aussi singulière qu’importante pour résoudre l’énigme de la disparition d’une petite fille", confie-t-elle à TF1. Pour se préparer à ce rôle principal, Louane a été aidée de sa coach, Catherine Chevallier, mais aussi de sa petite sœur, étudiante en psychologie.

En plus de Soufiane Guerrab et Léon Durieux, "devenu une personne très importante" dans la vie de la comédienne, Louane est entourée de Jean-Hugues Anglade, Julien Boisselier, Max Boublil, Robinson Stévenin, Marie-Ange Casta et Anne Marivin.

Visions a été écrite par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega (Gloria) et réalisée par Akim Isker (L'enfant de personne).

Visions, une mini-série en six épisodes, à voir dès le dimanche 8 mai à 20h55 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.