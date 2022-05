"Visions" : le final de la série se dévoile sur La Une

"En plus d’une enquête palpitante, Visions propose également une plongée dans l’univers fascinant de la médiumnité et, à travers ce don, aborde très justement le thème de la différence. "Personne n’est jamais vraiment comme les autres", lâche ainsi Sarah à Diego. Une réplique on ne peut plus adoubée par son interprète, diagnostiquée hyperactive à l’âge de 8 ans". - CinéTéléRevue.

"Préparez-vous à vivre quelques soirées haletantes devant Visons [...] Cette fiction policière, alliant également drame familial, ajoute aussi une petite dose de fantastique". - Télé-Loisirs.

Visions, épisode 5 et 6 (final), dimanche 22 mai à 20h50 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.