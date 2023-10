Visio : l’arrière-plan que vous choisissez peut changer l’image que vos collègues ont de vous.

Ce détail a toute son importance. Les réunions à distance favorisent la comparaison entre collègues étant donné que les visages des intervenants sont affichés côte à côte. On peut être tenté de se focaliser sur certains détails comme l’apparence physique, la tenue vestimentaire ou encore l’environnement au lieu de prêter attention aux points abordés durant ce moment d’échange. C’est un comportement naturel mais assez contre-productif sur le long terme. Surtout si l’on se sert de l’arrière-plan choisi par un collègue pour déterminer sa valeur professionnelle.

Le Docteur Paddy Ross, professeur adjoint de psychologie à l’université de Durham, et ses confrères ont remarqué que beaucoup évaluent le sérieux et le savoir-faire d’autres professionnels en fonction du fond qu’ils utilisent pendant leurs visioconférences. Ainsi, les participants de l’étude ont eu une meilleure première impression des personnes photographiées devant un arrière-plan représentant une bibliothèque ou des plantes que ceux devant un fond plus original.

Ils ont aussi été plus critiques vis-à-vis des modèles devant une image représentant un salon vide, qu’elle soit floue ou non.

Les scientifiques ont également observé des réactions contrastées en fonction du genre des modèles pris en photo devant différents arrière-plans, comme ils l'expliquent dans une étude parue dans la revue PLOS One. Les femmes étaient, dans l’ensemble, jugées comme étant plus dignes de confiance et plus compétentes que les hommes, quel que soit le fond devant lequel elles apparaissaient.

Le sourire est aussi un facteur important à prendre en considération. Les personnes souriantes faisaient une meilleure impression que les autres durant une visioconférence professionnelle. Autant d’éléments à garder en tête pour votre prochaine réunion Zoom.