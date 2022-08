Visé : une passerelle pour développer l’écotourisme de part et d’autre du canal Albert

Le plan de relance de la Wallonie va donner un coup d’accélérateur au développement de l’écotourisme du côté de la Montagne St Pierre et du plateau de Caster à Visé.

Plus de 3 millions et demi d’euros vont être investis aux frontières de la Belgique avec les Pays Bas, de la province de Limbourg avec celle de Liège.

L’élément phare ce sera une passerelle piétonne au-dessus du canal.

Cette passerelle de 200 m, étroite uniquement piétonne flottera 50 mètres au-dessus du canal Albert. Ce ne sera pas une attraction en soi. Pas de possibilité de l’atteindre en voiture. Elle sera accessible par le réseau de promenades côté montagne St- Pierre et côté plateau de Caster.

Un lien pour une offre globale d’écotourisme Valérie de Bue, Ministre du tourisme : "les investissements touristiques sont importants pour attirer le touriste avec des investissements de qualité mais qui visent aussi à induire des comportements respectueux, à valoriser et protéger la nature, donc la nature est protégée et en même temps, on attire dans la région des visiteurs qui vont découvrir des balades balisées, le fort d’Eben-Emael, la Tour d’Eben Ezer et grâce à la passerelle des atouts qui vont de Maastricht à Visé."

Une passerelle qui devrait être accessible en 2025.