Visé (r) juste, ou le défi jamaïcain

Avec qui alors en coupe de Belgique et en championnat, en attendant les joueurs d’un autre Continent ? Plus question non plus de compter sur l’attaquant Hugo Gilon, 19 ans, qui vient d’être transféré à La Calamine (D2 acff), le gardien Arthur Cremer, 22 ans, qui se cherche un nouveau club, ou encore le médian Ayoub El Harrak, 23 ans, en fin de contrat et qui n’est plus dans les papiers maison. Pourtant ces trois-là étaient encore cités, voici huit jours dans plusieurs journaux comme étant les seuls rescapés d’un noyau 2022-2023, complètement disloqué cet été.

Le président Guy Thiry assure que dès ce dimanche, Visé comptera sur des éléments comme le flanc droit franco-Algérien Nawfel Saidi, formé à Courtrai et Gullegem avant d’aboutir chez les U21 de la Raal, l’attaquant Karim El Khattouti, 19 ans, déjà dans le noyau la saison dernière, le médian Karim Essikal, 26 ans, ou encore le défenseur Nicolas Gerits, 26 ans.

Tout récemment, Visé a aussi réglé les transferts du prometteur togolais Adji-Martin Aharrh-Gnama, venu de Warnant, Adam Bouarfa, attaquant passé par Solières, l’attaquant français Illias Errahmouni, arrivé de Dison, Ilias Bouhlal, milieu offensif, débarquant de Stockay et d’autres encore :

"Je n’ai plus tous les noms en tête, précise encore celui qui dirige, comme franchisé huit magasins Carrefour Market en Wallonie. Mais nous avons encore le prêt d’un joueur de Beveren (D1B) tandis que deux autres signatures sont tombées cette semaine. Nous complèterons le noyau de dimanche avec l’un ou l’autre jeunes de la maison. On aura une équipe pour passer l’écueil Tournai et à nouveau recevoir Binche ou Haasdonk au tour suivant.

J’ai confiance, nous n’avons perdu aucun match amical de préparation et nous venons encore de battre La Calamine (D2 acff) 4-2 en amical."