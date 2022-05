Visé : plus d’1 million d’euros pour poursuivre la restauration de la ferme de Caster dans la Montagne Saint-Pierre

Une bonne nouvelle pour le site de la ferme de Caster dans la Montagne Saint-Pierre à Visé.

Le gouvernement wallon vient de dégager 1,2 million d’euros pour poursuivre la restauration de cette ferme du 17e siècle.

La ferme, jadis voisine du château du même nom démoli après un incendie dans les années 70, est propriété de la Wallonie.

Cet argent va servir à poursuivre les travaux mais aussi à développer un véritable projet d’écotourisme à cheval sur les frontières belge et néerlandaise, à cheval aussi sur les limites entre la région flamande (Riemst) et la Wallonie (Visé et Bassenge).

Nicolas Delhaye, chef du cantonnement de Liège du DNF

"L’idée est d’avoir un centre d’accueil pour les touristes qui viennent se promener donc accessible uniquement aux piétons et aux vélos. Il y aurait probablement une petite activité Horeca mais rien n’est encore défini à ce niveau-là. Le site aura une vocation environnementale, une vocation d’éducation à la nature".

Le corps de logis de l’ancienne ferme a été restauré, il faut encore réhabiliter les parties agricoles, les anciennes étables notamment "le permis est octroyé, les marchés sont lancés. Les travaux devraient commencer après les vacances scolaires et puis dès que cela sera terminé on passera à l’aide Est et l’aile Sud.", ajoute Nicolas Delhaye.

Une exposition sur la biodiversité de tout ce site devrait déjà se tenir à l’automne. C’est aussi à ce moment-là que les différents opérateurs rentreront un dossier à Interreg, les fonds européens interrégionaux qui pourraient aider à créer une coupole unique de gestion de toute cette Montagne Saint Pierre.