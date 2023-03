Visé : où est passé l’obus "découvert" vendredi sur la grand-place ?

C’est une curieuse affaire que celle de cet obus découvert sur la grand-place de Visé. L’obus datant de la seconde guerre mondiale aurait été découvert par le personnel de la société TEGEC qui effectue des travaux sur la grand-place vendredi déjà. La société n’aurait cependant pas prévenu directement les autorités. Ce n’est que ce lundi matin que l’on a signalé cet engin explosif à la police et à la bourgmestre. L’obus aurait été caché sous un tas de sable par mesure de précaution tout le week-end ! Résultat, un branle-bas de combat ce lundi avec appel au service d’évacuation d’engins explosifs de l’armée et installation d’un périmètre de sécurité. Mais voilà, les services ont eu beau remuer le sable et la terre… Aucune trace de l’obus en question. "Il a pourtant été photographié et il y a un pv d'audition du responsable qui était sur le chantier vendredi qui confirme la découverte", explique , consternée, la bourgmestre. Le périmètre de sécurité a été levé. Le chantier a repris.

Reste à savoir où est passé cet obus et pour quelle raison quelqu'un s'en serait il emparé?