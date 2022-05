"Vise le cœur" : votre nouvelle série avec Claire Keim et Lannick Gautry

Deux ex, la capitaine de police Julia Scola et le commissaire Novak Lisica, doivent soudainement collaborer. Devenus collègues, les anciens amants sont constamment hantés par l'amour qui les a autrefois uni. Vise le cœur, c'est votre nouvelle série policière et dramatique, à voir dès le 31 mai à 20h50 sur La Une et en direct sur Auvio.

Julia et Novak (Claire Keim et Lannick Gautry) se sont aimés, très fort. Un amour de jeunesse qui semblait indestructible. Ils devaient partir vivre la grande vie à Paris. Les valises étaient faites, Julia était dans le bus. Mais tout s'est effondré en un appel téléphonique: Novak ne viendra pas, il ne l'aime plus.

Vingt ans plus tard, elle est capitaine de police et rénove une maison avec son compagnon. Sans crier gare, Novak réapparait dans sa vie : il est le nouveau commissaire de sa brigade. Ancien avocat réputé pour avoir relâché des criminels, il doit se faire accepter par ses employés, mais surtout par Julia qui lui en veut toujours. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que leur rupture cache un lourd secret.