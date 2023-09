'Vise le cœur' : voici 3 bonnes raisons de regarder la série policière

La série a été créée et écrite par les Françaises Fanny Robert et Sophie Lebarbier. Elles sont déjà reconnues dans le milieu des séries TV et pour cause : elles sont les créatrices de Profilage. De 2009 à 2020, le public a pu suivre durant 10 saisons les aventures de trois psychologues spécialisées en criminologie. La série a connu un carton et a été diffusée à l’international (Allemagne, Bulgarie, Croatie, Canada, Brésil, Belgique, etc.).