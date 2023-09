"Vise le cœur" : la deuxième saison inédite à ne pas manquer sur Tipik

Cette nouvelle saison (réalisée par Jérémy Minui et créée par Sophie Lebarbier et Fanny Robert) promet au public les mêmes ingrédients qui l’ont séduit lors de la première saison : enquêtes policières haletantes, nostalgie d’une ancienne histoire d’amour (vraiment ancienne ?) et lourd secret à garder.

Le pitch de cette deuxième saison ? Julia et Novak se retrouvent plus que jamais liés par leur passé commun. Julia garde toujours caché son lourd secret : l’existence de la petite fille qu’elle a eue de lui 25 ans plus tôt. Au fil des jours, du côté de la DPJ, Julia et Novak travaillent ensemble et se révèlent de plus en plus complices. Petit à petit, ils retrouvent la connivence de leur enfance. Une nouvelle histoire au "présent" pourrait-elle s’écrire pour eux ?