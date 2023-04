Visé : des sangliers causent des dégâts à Sarolay et Cheratte-Hauteurs, cinq ont déjà été abattus

A Visé, des habitants de Sarolay et de Cheratte-Hauteurs se plaignent depuis deux bons mois de dégâts causés par une compagnie de sangliers. Prairies, clôtures, pelouses et jardins portent les traces des passages réguliers de ces animaux.

"C’est la première fois que nous sommes confrontés à cela.", explique Yves de Flines, chef du service Environnement de la Ville de Visé, "C’est vrai que cela fait beaucoup d’émoi. Dans la région, nous ne sommes pas une zone forestière, ni une zone de chasse. Donc les gens ne sont pas habitués à ce genre de chose."

La Ville avait une seule possibilité : demander au Département de la Nature et des Forêts une autorisation de destruction des sangliers. Elle l’a obtenue il y a un mois. "Donc on a pu mandater un chasseur qui est responsable d’éliminer les animaux.", précise Yves De Flines, "Mais il peut s’adjoindre les services d’autres chasseurs qui doivent, bien évidemment, tous être en règle de permis de chasse. La demande a été faite pour quinze animaux et actuellement nous en sommes à cinq animaux tirés".

La compagnie de sangliers a été estimée à une quinzaine d’individus. Mais ils pourraient être plus nombreux.

L’urbanisation de la zone concernée rend cette chasse délicate. "C’est pourquoi le DNF veille à ce que les chasseurs soient positionnés de manière totalement sécuritaire. Il s’agit de chasse à l’affût. Le chasseur monte sur un petit mirador. De par sa position élevée, il tire systématiquement en direction du sol en fait. Donc si même il venait à rater son coup, la balle se figerait dans le sol et ne partirait pas vers les habitations voisines. Le territoire de chasse sur lequel l’autorisation était accordée a même été légèrement étendu pour permettre le tir en toute sécurité."