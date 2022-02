Visé: demandes de permis pour le futur éco-quartier du charbonnage du Hasard à Cheratte

Sur le site du Hasard, nous rencontrons Régis Ortmans, directeur chez Matexi. "La tour que vous voyez, on va la rénover" explique-t-il. "On conservera également les vestiaires hommes et les vestiaires dames. Ça va rester en l'état. On peut y mettre des bureaux, des entreprises".

Devant, deux immeubles vont être construits.