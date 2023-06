Visas iraniens : "On doit tourner la page", estime Alexander De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo souhaite clore la semaine difficile qui a été marquée par la polémique autour de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. Il reste une année à la Vivaldi, a-t-il rappelé, et des dossiers importants sont sur la table du gouvernement, comme la réforme fiscale et la prolongation de deux centrales nucléaires.

"On doit tourner la page et c’est important de bien tourner la page", a-t-il dit mercredi, interrogé en marge de la réception des Belgian Cats au Lambermont. Jeudi, la Chambre se prononcera en séance plénière sur les motions déposées en conclusion des interpellations de la ministre la semaine passée.

La N-VA et le Vlaams Belang ont déposé des motions demandant la démission de la ministre, le MR et l’Open Vld ont introduit une motion dite pure et simple, mise au vote en premier lieu, par laquelle le parlement considère que l’incident est clos. Jusqu’à présent aucun autre parti de la majorité ne l’a signée et le PS ainsi que les écologistes estiment que la confiance n’est toujours pas restaurée entre la ministre et le parlement.

Vendredi passé, le gouvernement a considéré que le dossier était aux mains du parlement. "Mme Lahbib a donné des réponses aux questions pertinentes des parlementaires. Elle a aussi reconnu qu’elle aurait dû mieux faire certaines choses. C’est maintenant aux parlementaires de se prononcer, et les parlementaires doivent le faire en leur âme et conscience", a souligné le Premier ministre.