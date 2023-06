Visas iraniens : la sortie de crise se confirme, Ecolo-Groen approuvera aussi la motion pure et simple jeudi

Le groupe Ecolo-Groen approuvera également la motion pure et simple déposée par le MR et l'Open Vld jeudi en séance plénière de la Chambre, évitant ainsi à la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) de devoir être soumise à une motion de méfiance, a indiqué mardi le chef de groupe Gilles Vanden Burre, à l'agence Belga.

"Nous redonnons notre confiance au gouvernement. Mais la confiance envers la ministre doit être regagnée", a-t-il déclaré. "Pour les écologistes, pas question de jouer avec la crédibilité et la stabilité du pays." Plus tôt, en fin de journée, le PS, également partenaire de la majorité fédérale, avait indiqué qu'il approuverait la motion pure et simple.

Ce matin, sur nos antennes, le député vert Samuel Cogolati avait déclaré : "Ce n’est pas ma volonté de faire tomber le gouvernement. Nous devons continuer le travail."

En ajoutant : Elle (ndlr : la ministre des affaires étrangères) a fait cet exercice d’introspection sur la forme. Mais sur le fond, il n’y a pas de garantie donnée de sa part que cette saga ne se reproduira plus et qu’on ne déroulera plus le tapis rouge, en Belgique, pour le "boucher de Téhéran" et ses sbires. En tant que parlementaire et en tant qu’écologiste, je ne peux pas transiger sur les libertés fondamentales des personnes en exil sur notre territoire."