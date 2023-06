Visa accordé au maire de Téhéran : "Pascal Smet n’a pas commis de faute", selon Ans Persoons (Vooruit)

Comme secrétaire d’Etat dans le gouvernement bruxellois Ans Persoons "a une grande envie de continuer le travail de Pascal Smet. Il y a tout le dossier 'Good Living', ce sont les nouvelles recommandations urbanistiques au niveau de la Région bruxelloise. C’est un dossier essentiel qui doit encore passer au gouvernement. Heureusement j’avais la même compétence de l’urbanisme à la ville de Bruxelles, c’est une matière technique que je maîtrise".

Elle compte également mettre l’accent sur un espace public plus qualitatif, plus d’espace pour les piétons, les cyclistes, les transports publics avec beaucoup plus d’arbres : "Cette ville devient de plus en plus agréable à vivre, mais cela devient de plus en plus compliqué de louer ou d’acheter un appartement. Pour moi le combat à l’avenir c’est faire en sorte chacun puisse continuer à vivre dans cette ville". Pour elle, le logement est la grande priorité, tout en faisant des "aménagements qualitatifs : les deux sont parfaitement possibles".

Le président de Vooruit Conner Rousseau a été amené à faire récemment son "coming out". Ans Persoons "aurait espéré qu’en 2023 l’orientation sexuelle ne fasse plus débat et je trouve que c’est dommage". Selon elle, les médias en Flandre suivent l’exemple américain et fouillent la vie privée des politiques et "c’est regrettable".