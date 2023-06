Visa accordé au maire de Téhéran : Hadja Lahbib et Alexander De Croo laissent perplexes majorité et opposition

C’est au tour des députés de la Commission Relations extérieures d’interpeller le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères.

Pour Peter De Rover (N-VA), premier à dégainer. Il souligne les divergences dans les explications données par la ministre des Affaires étrangères jeudi dernier à la Chambre et celles qu’elle a donné en ce mercredi après-midi.

Peter De Rover épingle la "mauvaise communication" du gouvernement dans cette affaire.

En ce qui concerne l’octroi de visas à la délégation iranienne, "vous n’humiliez pas l’Iran, mais vous humiliez la Belgique", estime Peter De Rover.

Autre députée N-VA et opposante iranienne, Darya Safai s’étonne et critique, elle aussi. Elle remet en question les vérifications faites par les autorités belges avant de délivrer les visas. Elle s’étonne ainsi que "le boucher de Téhéran" ait reçu l’autorisation de venir en Belgique.

Dans le camp de la majorité gouvernementale, le député Ecolo Samuel Cogolati est aussi critique. Il revient, lui aussi, sur les divergences entre les explications de la ministre Lahbib la semaine dernière et aujourd’hui. Pour lui, la ministre n’a "pas dit la vérité", la semaine dernière.

Toujours du côté vert, mais flamand, le député Groen Wouter De Vriendt épingle aussi le changement de ton dans les explications d’une semaine à l’autre.

Au PS, parti de la majorité au même titre que le MR de la ministre Lahbib et de l’Open-Vld du Premier De Croo, on n’épargne non plus la ministre des Affaires étrangères. Malik Ben Achour (PS) revient lui aussi sur les déclarations de la ministre jeudi dernier à la Chambre. "Pourquoi ne pas avoir expliqué au Parlement que les contacts avaient été pris avec le Premier ministre ?", demande le député socialiste. "Ce changement de ton est inacceptable", explique-t-il. Pour Malik Ben Achour, si la responsabilité de la ministre est engagée, c’est sur deux points. "Vous n’avez pas tout dit au Parlement. Ce n’est peut-être pas le plus grave", déclare le député PS. Pour ce dernier, ce qui est le plus grave, ce sont les conséquences de la délivrance des visas. "La vérité, est qu’en délivrant ces visas dans l’urgence, en quelques jours ou quelques heures, vous avez donné une carte blanche à des barbouzes pour faire leur sale boulot dans le pays", déclare Malik Ben Achour, en référence à un reportage montrant un dignitaire iranien se félicitant du travail accompli lors de sa visite en Belgique. "Avec ces visas, vous avez fait de la Belgique le terrain de jeu de tortionnaires et d’assassins pour faire un travail de récolte d’informations", estime le député PS. "Des gens [ndlr, des opposants au régime iranien] sont aujourd’hui plus danger qu’ils ne l’étaient avant le 8 juin", ajoute Malik Ben Achour.

Le député MR Michel Demaegt prend la défense de la ministre des Affaires étrangères. "Il n’y a pas de contradictions, mais des compléments d’information", estime-t-il, en réponse aux critiques d’autres députés à propos des réponses apportées par la ministre Lahbib jeudi dernier et aujourd’hui. Il précise que la ministre n’avait eu que quelques minutes, jeudi dernier, en plénière à la Chambre pour s’expliquer.

Le "problème originel", c’est le fait que les invitations aient été envoyées par le secrétaire d’Etat bruxellois, estime Michel Demaegd qui parle de "politique du fait accompli".

Le député MR se range derrière l’explication du Premier ministre. "Nous ne pouvions pas refuser ces personnes sur notre sol alors qu’elles étaient invitées depuis quatre mois", explique-t-il. Pour lui, c’est l’invitation "qui était inopportune". Mais, ajoute le député MR, cette invitation ne dépendait pas du gouvernement fédéral.

Goedele Liekens, de l’Open-VLD va dans le même sens. Elle met en évidence l’inopportunité de l’invitation délivrée par la Région bruxelloise.

Dans les rangs du PTB-Pvda, Steven De Vuyst voit, lui, que "la partie de ping-pong continue", entre le fédéral et la Région bruxelloise.

Du côté de Vooruit, la députée Melissa Depraetere épingle, elle, "les contrevérités" dans l’intervention de la ministre Lahbib. Il y a pour la députée socialiste flamande une "responsabilité" de la ministre, car c’est d’elle que dépend l’octroi des visas.

Toujours chez Vooruit, Vicky Reynaert se demande si à l’avenir "pour éviter les incidents diplomatiques", les dignitaires iraniens qui demanderont un visa pour la Belgique l’obtiendront encore.

Le député des Engagés Georges Dallemagne, lui, s’interroge aussi sur les versions différentes dans les explications de la ministre des Affaires étrangères, d’une semaine à l’autre. "Laquelle des deux est vraie ?", se demande Georges Dallemagne. "Il y a toujours des zones d’ombre", estime-t-il.

Georges Dallemagne souligne que la ministre "charge Pascal Smet", le secrétaire d’Etat bruxellois. Mais, adresse-t-il à Hadja Lahbib, "c’est main dans la main que vous prenez la décision d’octroyer ces visas". Et d’épingler des visas octroyés à plusieurs personnes iraniennes, "une délégation qui n’a rien à voir avec le Forum et qui va se balader dans les rues" et "se comporter comme des barbouzes", explique Georges Dallemagne. "Pourquoi, monsieur le Premier ministre, couvrez-vous une décision prise dans la précipitation ?", demande le député des Engagés à Alexander De Croo. "Est-ce que la ministre doit démissionner ?", demande le député Dallemagne. "Je ne comprendrais pas comment la ministre des Affaires étrangères garderait sa place au sein de la majorité après les mots très durs que j’ai entendus", déclare Georges Dallemagne, faisant allusion aux critiques émises par les députés PS, Vooruit, Groen et Ecolo.

Sophie Rohonyi, députée Défi n’épargne pas non plus le tandem Lahbib-De Croo. "Il vous a fallu une semaine pour finalement admettre que ces visas faisaient partie d’un deal, d’une stratégie pour obtenir, peut-être, parce que c’est très hypothétique, la libération d’otages", déclare la députée de Défi. "Pourquoi ne pas l’avoir dit jeudi dernier alors que les questions étaient très précises sur le sujet", se demande Sophie Rohonyi. Pour elle, il a eu des mensonges et des omissions.

Sophie Rohonyi fait aussi remarquer que le maire de Téhéran était "frappé de sanctions par l’Union européenne", depuis le 22 mais 2023. La Belgique ne pouvait pas l’ignorer, selon elle.

Alors, adresse Sophie Rohonyi à la ministre, "vous n’êtes pas venue ici par soucis de transparence, mais pour tenter, coûte que coûte, de sauver votre peau". Et au Premier ministre : "votre gouvernement traite finalement mieux le régime des Mollahs que les Belgo-Iraniens qui vivent en Belgique !" Et de parler "de gravissime faute politique" de la part du gouvernement.