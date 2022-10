Vis mon handicap pour mieux me comprendre, à l’école communale de Francorchamps

" Quand la bordure est trop haute, il faut se mettre en arrière et descendre jusqu’en bas ". D’emblée, les enfants qui se présentent devant le passage pour piétons reçoivent les instructions d’un chaisard. A leur tour ensuite d’essayer : " Ce n’est pas facile. Il faut soulever le poids de la personne et de la chaise ", constate Achille. " C’est un peu dur parce qu’on peut faire tomber la chaise roulante ", ajoute Nolan. " J’avais déjà vu des personnes être en chaise roulante mais je ne m’étais pas dit que c’était difficile pour elles. Maintenant, je vais me dire que oui, c’est vrai, il y a des personnes qui ont plus dur que nous ", précise encore Lilou.

Mieux comprendre le handicap en le vivant, c’est l’objectif de ce type de journée : " L’objectif, c’est qu’ils puissent rencontrer des personnes avec différents types de handicap, se mettre dans leur peau et expérimenter par eux-mêmes ce que c’est que de vivre avec un handicap. Ça permet vraiment un vrai échange et il y a une belle curiosité des enfants ", précise Baptiste Torrekens, animateur d’Alteo Verviers.