Vis ma vie en monoroue : à la découverte d'un engin de déplacement atypique

On vous propose aujourd'hui de suivre l'utilisateur d’un monoroue, aussi appelé par son nom anglais, onewheel. Si vous ne voyez pas de quoi il s’agit, regardez l’émission, c’est surprenant !

En deux mots, c’est une roue unique propulsée par une moteur électrique. L’utilisateur pose ses pieds de part et d’autre de la roue. Il n’y a pas de frein à proprement parler. C’est l’action de l’utilisateur sur les repose-pieds qui fait avancer ou stopper l’engin, qui est équipé d’un gyroscope intégré. Les modèles vendus sont généralement équipés de feux, ce qui permet légalement de les utiliser de nuit.

Cet engin permet de se faufiler facilement dans le trafic, mais n’est pas simple d’emploi. Il faut un certain temps pour trouver le sens de l’équilibre et maîtriser la technique. L’utilisateur que nous avons suivi dans les rues de Liège insistait dès lors sur l’indispensable écolage à faire en dehors de la voie publique. Important aussi, avoir un pilotage prudent et prévisible pour les autres usager. Et porter des accessoires de protection comme le casque, des genouillères, des gants avec renforts pour les poignets et des coudières.