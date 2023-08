Dans notre émission de ce 20 mai, nous avons suivi brièvement un policier de la Zone Montgomery, policier qui fait notamment des patrouilles à vélo. Il a pu nous expliquer les avantages du vélo pour son travail. En se déplaçant à vélo, il se sent plus proche des citoyens, et ceux-ci peuvent aussi plus facilement établir un contact avec lui.

C’est aussi un mode de transport qui permet de patrouiller dans des endroits où la voiture de police traditionnelle ne peut pas accéder, ou difficilement. C’est le cas du parc du Cinquantenaire qui est en partie sur le territoire de patrouille. Il est fortement fréquenté par des piétons et des cyclistes. Pour surveiller tous les coins de ce parc, rien ne vaut le vélo.