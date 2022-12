Vis ma vie de motard : rencontre avec Serge de RTBF Mobilinfo

Tout d’abord, concernant les motards, ils peuvent, et c’est une caractéristique très belge, remonter les files. Mais à certaines conditions, bien entendu. Au niveau de la vitesse, celle-ci ne peut dépasser de 20 km/h la vitesse des véhicules entre lesquels on passe, ni dépasser 50 km/h dans tous les cas. Donc, si un motard se faufile dans un bouchon à l’arrêt, il ne peut dépasser 20 km/h. Si la file roule à 10 km/h, ce sera maximum 30 km/h pour le motard. Et si les files reprennent assez de vitesse pour atteindre 50 km/h, le motard ne peut plus se faufiler ! L’important, ceci dit, ce n’est pas tellement les chiffres en eux-mêmes. La règle est là pour signifier au motard qu’il peut remonter les files, mais de manière raisonnable. Ce n’est hélas pas toujours le cas ! Sur autoroute et sur une route pour automobile, cette remontée doit se faire entre les files situées les plus à gauche. Ailleurs, le motard choisit de passer entre les files de son choix. Attention, si le motard a le droit de remonter les files, ce n’est pas une obligation, il faut donc avoir la sagesse de ne pas le faire quand c’est dangereux. Par ailleurs, le motard n’a pas le droit d’exiger quoi que ce soit des automobilistes à ce point de vue, et avoir un comportement agressif pour que ceux-ci s’écartent n’est en aucun cas justifiable.