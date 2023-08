Vis ma vie de garde forestier : un métier pas comme les autres

Vis-à-vis du grand public, sa mission principale sera de veiller au respect de la nature et des règles de circulation. Il va donc veiller à ce que les promeneurs tiennent leurs chiens en laisse et à ce que chacun circule là où c’est autorisé. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

On distingue plusieurs types de promeneurs : les piétons, les cyclistes, les véhicules à moteur, les cavaliers, les skieurs…

Et on distingue trois catégories de voiries forestières : la route, le chemin et le sentier. Voici la description qu'en propose le site MediaArdenne :

La route : il s’agit d’une “voie publique dont l’assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général”. Les routes se caractérisent par leur largeur (au minimum celle d’un véhicule) mais également par leur revêtement. Les routes sont ainsi généralement pavées, goudronnées, bétonnées ou asphaltées. Les routes sont accessibles à tous, y compris les véhicules à moteur – Sauf si une signalisation spécifique limite l’accès.

Le chemin : c ’est une “voie publique plus large qu’un sentier et qui n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général”. Sa largeur est suffisante pour laisser passer un véhicule mais il n’est pas aménagé dans ce but. Les chemins sont généralement en terre ou empierrés. Les cyclistes, les skieurs, les cavaliers et les piétons se partagent les chemins en forêt.

Le sentir : i l s’agit d’une “voie publique étroite dont la largeur n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons”. La largeur du sentier ne dépasse pas un mètre. Seuls les piétons peuvent circuler en forêt sur les sentiers. Les autres utilisateurs ne sont pas autorisés à les emprunter sauf si un balisage le précise.

Et donc, les véhicules à moteur (motos, quad, 4×4 etc.) sont proscrits sur les chemins et sentiers. Seules les routes publiques qui traversent les forêts leur sont ouvertes, et encore, à condition qu’aucune signalisation ne limite cet accès.