Vis ma vie de déménageur : des conditions de conduite bien particulières

L’autre point délicat est bien entendu le moment où il faut garer le véhicule près des lieux de déménagement. Les endroits disponibles en permanence sont rares. Il faut donc la plupart du temps que des espaces soient réservés sur la voie publique pour le jour du déménagement. C’est d’autant plus nécessaire quand il faut déployer un élévateur.

C’est souvent là que le bât blesse. Il est courant que les interdictions d’arrêt et de stationnement ne soient pas respectées par certains conducteurs. Il devient alors vraiment compliqué pour l’équipe de déménageurs d’effectuer son travail convenablement. C’est donc naturellement sur ce point que notre déménageur a insisté lors de son interview : de grâce, ne mettez pas de bâtons dans les roues des déménageurs en les privant de la place nécessaire pour effectuer leur boulot. Dites-vous bien que vous aussi, vous aurez très probablement un jour ou l’autre besoin de leurs services. Faites donc preuve d’un peu d’empathie !

Attention toutefois à bien respecter les règles prévues pour la réservation d’emplacements pour se garer. On voit parfois des places de parking "privatisées" par des chaises, des palettes, des casiers de bière, etc. Placer des objets sur des places de parking pour les garder pour soi-même n’est cependant pas autorisé par la loi. Personne n’est donc obligé de respecter une telle tentative d’appropriation de l’espace public, puisqu’elle est illégale. Au contraire, une personne vexée par la situation pourrait même demander à la police d’y mettre fin et vous pourriez être sanctionné. Et il n’est d’ailleurs pas si rare d’avoir des disputes virulentes entre un conducteur énervé et un riverain qui a pris l’habitude de bloquer des places de parkings de manière sauvage pour son propre usage. À l’inverse, si vous avez demandé et obtenu de la commune la réservation officielle d’emplacements de parking, c’est vous qui pourriez les faire respecter par la police locale. Bien entendu, il convient de demander à temps la réservation d’un espace de stationnement. Ce service ne se rend pas dans l’heure !