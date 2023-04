Vis ma vie à trottinette : de l'importance d'une conduite préventive

Notre "Vis ma vie de…" du 18 mars était consacré à un utilisateur régulier de trottinettes de location à Bruxelles. Celui-ci nous a parlé des avantages comme des inconvénients de ce mode de transport, y compris des risques encourus sur cet engin qui ne dispose que de petites roues, et donc d’un équilibre et d’un freinage plus aléatoires. Un conduite préventive est donc encore plus indispensable que sur tout autre véhicule. Et attention aux trous, fissures et bordures !

Il recommande aussi de porter une minimum de protection (le casque, c’est la base, mais des gants solides et autres protections peuvent aussi être utiles) et de se rendre visible, si possible avec des éléments fluos et réfléchissants.

C’est aussi pour nous l’occasion de rappeler les règles d’utilisation des engins de déplacement en général, qu’ils soient motorisés ou non. D’autant que les règles ont changé l’an dernier et ne semblent pas toujours bien connues (ni respectées).