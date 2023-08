Vis ma vie : à la découverte d'un policier en véhicule d'escorte

Les mission de la police sont nombreuses et variées. Parmi celles-ci, on trouve notamment des missions d’escorte de VIP, de courses cyclistes, de livraisons d’organes, etc. Dans notre "Vis ma vie de…" du 10 juin, nous avons suivi le travail d’une équipe de la police de la route dans ce type de mission.

Il peut arriver que certaines missions soient improvisées en raison de circonstances exceptionnelles, mais la plupart des escortes sont connues à l’avance. Celles-ci sont donc préparées avec soin par le responsable de l’escorte. Il s’agit d’évaluer correctement les besoins en personnel et de préparer l’itinéraire pour éviter un maximum de mauvaises surprises. Car le but d’une escorte, c’est d’avoir le jour J un trajet le plus fluide possible, quel que soit le type d’escorte. Il ne faut donc pas, par exemple, se laisser surprendre par des travaux annoncés par les gestionnaires de voirie. Et il faut avoir en tête des solutions en cas de gros problème le jour-même. Les prévisions de trafic et de météo sont aussi des éléments qui doivent être pris en compte pour le calcul du timing.