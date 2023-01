Virus hivernaux : urgences engorgées à Bruxelles, tournez-vous d’abord vers un généraliste

À Bruxelles, les urgences sont de plus en plus engorgées par des maladies bénignes. La situation est tellement critique que les autorités ont décidé de lancer un appel à la population. La Cocom, les autorités communautaires bruxelloises, et la fédération hospitalière Gibbis demandent de ne pas se tourner d’emblée vers les services d’urgences mais vers un généraliste ou une polyclinique.