Virunga : le gin engagé dans la préservation des gorilles des montagnes

C’est un gin au goût d’Afrique. L’idée d’un couple belge, Charlotte et Alexis Lebedoof. "À l’occasion d’un voyage familial en Afrique centrale, en 2017, Charlotte et Alexis sont tombés sous le charme des gorilles des montagnes. Ils ont eu la chance de les admirer dans leur habitat naturel, le Parc national des Virunga", nous raconte Batiste, l'un des membres du projet. Ce parc gigantesque se situe en République démocratique du Congo. Il offre une biodiversité incroyable et abrite cette espèce rare et menacée. "Aujourd’hui, il ne resterait plus que 800 gorilles des montagnes, à travers le monde." Malgré les 700 gardes forestiers présents dans le parc pour assurer la sécurité de ces grands singes, le braconnage, les milices ou encore la déforestation mettent chaque jour un peu plus en péril leur avenir. Incapables de rester inactifs face à cette situation, Charlotte et Alexis décident d’entreprendre un projet pour aider à la préservation de cette espèce en voie de disparition. "Ils voulaient joindre l’utile à l’agréable." Le couple décide alors de créer sa propre recette de gin à base de senteurs africaines et de consacrer une partie des recettes à la préservation de ces primates.