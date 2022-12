À la découverte du parc Virunga avec la Princesse Esmeralda

Imaginé par le roi Albert 1er et par des universitaires américains suite au voyage triomphal du roi en 1918 aux Etats Unis, le Parc Virunga a été créé dans le but de protéger une faune et une flore unique au monde, dont les fameux Gorilles des Montagnes, espèces en voie de disparition.

Premier site du Patrimoine mondial d’Afrique, consacré patrimoine mondial de l’UNESCO pour son exceptionnelle biodiversité, le parc qui s’étend aujourd’hui sur près de 800.000 hectares au Congo, est actuellement dirigé depuis 2008 par un belge : Emmanuel de Mérode. Issu d’une famille princière belge, anthropologue de formation, descendant du premier président du Parc en 1926, pilote et ardent défenseur de la Nature, Emmanuel de Merode a été victime d’un attentat en 2014 qui à failli lui coûter la vie et dont les auteurs n’ont pu être identifiés – il pourrait s’agir de braconniers, de rebelles ou de membres d’un groupe pétrolier britannique auquel il s’opposait.

Aujourd’hui, le parc est à nouveau ouvert au tourisme et son directeur, Emmanuel de Merode, effectue un travail remarquable de réorganisation du parc, de durabilité, de restauration du tourisme mais aussi d’amélioration des conditions socio-économique des populations vivant en bordure du parc. Il a reçu le 24 novembre dernier à Londres des mains du prince William le prix Tusk pour la protection de la nature. Il est en train de faire du premier Parc National africain créer par des Belges un modèle de viabilité écologique pour l’Afrique.

Garante de la mémoire et de la passion de ses ancêtres pour le parc et elle-même journaliste, c’est la Princesse Esmeralda de Belgique qui nous emmène à la découverte de la richesse de ce parc, de son histoire et de l’histoire de celui qui l’incarne aujourd’hui. Entre Histoire et actualité, la princesse nous invite à la suivre dans ce voyage initiatique sur les traces de ses ancêtres.