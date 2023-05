"Virtual Park" à Mouscron… Explorez un monde illimité en réalité virtuelle !

Pour vous aider, les attractions sont divisées en missions. Les missions ne sont qu’une source d’inspiration. Toutes les attractions sont incluses du ticket.

Discovery Mission ! C’est la première expérience en réalité virtuelle. L’équipe guide vos premiers pas dans le monde virtuel. Survolez New York et devenez un véritable super-héros. Découvrez un nouveau monde que vous n’auriez jamais cru possible.

Mission Family & Friends ! Vous partez en mission avec votre famille, vos enfants ou vos amis. Jouez ou venez gratuitement en tant qu’accompagnant. Découvrez qui est le plus grand héros de votre entourage.

Mission Save The World ! A partir de 12 ans, si vous êtes prêt pour une mission de réalité virtuelle de niveau supérieur. Si vous ne craignez pas de relever un défi. Alors, vous pourrez sauver le monde de l’invasion des zombies et des robots ! Rendez-vous immortel et obtenez le meilleur score ultime.