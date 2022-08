Virton : une bande d’individus sème le trouble dans le centre-ville, le bourgmestre réagit

Des nuisances nocturnes, des bagarres qui éclatent, la présence de dealers… Tout n’est pas toujours calme dans le centre de Virton. Et cela, depuis quelques mois déjà.

Le Maire de Virton, François Culot a aussi constaté ces troubles : " Je suis conscient de la situation, il faut savoir appeler un chat, un chat, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une petite bande qui a l’impression qu’elle est au-dessus des lois. On a déjà eu un problème comme ça, il y a quelque temps et on a réagi avec détermination et avec discrétion, et voilà ça s’est arrangé, ici aussi il faut réagir. Chaque fois que j’ai appelé la police, chaque fois, ils ont réagi, ils font le nécessaire ".