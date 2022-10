Virton : un passionné crée un site de plus de 3000 photos pour plonger dans le passé de la région

Si vous êtes originaire de Virton ou si vous appréciez et endroit de la province de Luxembourg, sachez qu’il existe un site " virtonjadis.be ", créé par Frédéric Renauld, qui compte 70 rubriques traitant de l’ensemble de la commune du grand Virton et chaque village possède sa propre rubrique.

Un véritable musée virtuel dédié au patrimoine et au passé de cette région

"Le site permet de suivre l’évolution des différentes rues à diverses époques d’une extrémité à l’autre, explique Frédéric Renauld. Il y a aussi les châteaux, les anciens marchés et foires de Virton. On peut aussi découvrir les fontaines, les lavoirs et les anciens moulins".

Frédéric Renauld avait déjà créé un site, il y a 5 ans qui était limité aux brasseries de Virton car son grand-père Adrien Renauld fût le dernier maître brasseur de la ville.

Le site https://virtonjadis.be/ est gratuit et ouvert à toutes et à tous.