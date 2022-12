Virton : un nouveau logo inspiré du blason de la ville

Comme d’autres villes, Virton a choisi de moderniser son identité visuelle, son logo et sa signature.

Le collège communal vient de lever le voile sur ce nouveau logo fortement inspiré du blason de la ville, on y retrouve dans un style épuré, la couronne puis les deux flèches vers le bas. Le tout en "rouge gueule", mais dans certaines déclinaisons du logo, les couleurs " or " et " calcaire bajocien " sont aussi présentes. La mission a été confiée au studio " Synthèse " en concertation avec le collège. " Nous sommes très fiers de notre histoire et on voulait s’ancrer dans le passé et en même temps, se tourner vers l’avenir ", explique Nathalie Van de Woestyne, échevine IC. Le nouveau logo se veut simple, direct et facilement reconnaissable.

A côté du logo, une nouvelle signature "Vive la Gaume" a aussi été choisie. Celle-ci montre donc l’attachement de la ville à la région gaumaise. " C’est vrai que Virton est la capitale de la Gaume, c’est historique, mais on était mal à l’aise d’utiliser le mot capitale, on doit aussi dépasser cela. Dans Vive, il y a le " Vi " de Virton, c’est venu aussi dans la réflexion ", précise Nathalie Van de Woestyne.