Virton : un deuxième projet touristique complémentaire pour la vallée de Rabais

Décidément, la vallée de Rabais à Virton attire les promoteurs touristiques.

Il y a peu, on vous présentait le projet de la SRL Hameau de Rabais qui envisage d’y implanter un village de vacances. 141 lodges, six hébergements atypiques, un restaurant et une base de loisirs au milieu des bois sur un site actuellement à l’abandon (versant est) .

Voici à présent un autre projet : la société coopérative ECO-DEV SC qui souhaiterait, elle, construire un ensemble de chalets de vacances à hauteur de la rue Clos des Horlées (côté ouest) : " C’est un projet des 42 résidences secondaires, qui se veut écologique et durable, c’est l’objet de notre coopérative. Ce seront des logements fabriqués par une société du côté de Hannut, qui travaille à 100% des matériaux d’origine locale, du bois belge, de la paille de Hesbaye, etc. Cette philosophie écologique, on la retrouvera aussi au travers des abords avec pas mal de plantations pour améliorer la qualité paysagère de l’endroit ", précise Tanguy Hugon de la coopérative ECO-DEV et d’ajouter que les deux projets ne se marchent pas sur les pieds que du contraire, " c’est une vallée qui se faisait un peu vieillissante mais justement avec l’autre projet sur le versant est qui va revitaliser le fond de la vallée de Rabais, pour nous, c’est une opportunité. Eux, ce seront plus des locations pour du court séjour, nous, ce seront plus des résidences secondaires. Ce sont deux projets qui se complètent bien. "

Avis à la population, le collège communal de Virton organise une réunion d’information préalable à la demande de permis unique, le mardi 1er février à 20h au Centre Sportif et Culturel de Virton.