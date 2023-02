Virton : trois étudiants de la Henallux récompensés avec leur projet de module spatial

Aïsha Labeel, Emmanuel Bomanga et David Georges, trois étudiants de la Henallux à Virton, ont présenté un projet de module spatial, baptisé "C.U.T.E. System", lors d’un concours organisé en novembre dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur module a tapé dans l’œil du jury composé de membre de l’agence spatiale européenne. "Nous sommes en train de développer un module spatial dont l’objectif est de pouvoir fournir de l’énergie sous forme de chaleur et d’électricité aux futures habitations lunaires ou industries spatiales", explique Aisha Labeel, l’une des étudiantes.

7500 euros pour réaliser un prototype

Un module innovant que l’on peut fabriquer à la chaîne et qui produit de l’énergie verte ; tous les ingrédients étaient réunis pour attirer l’attention de l’ESA qui leur a versé la somme de 7500 euros afin de créer un prototype miniature. "Avec cette somme, il n’est pas possible de faire le module à taille réelle. C’est pour cela qu’ils vont le réaliser de façon miniature", explique Michel Bernard, le directeur de la Henallux Virton.

Un projet lancé il y a deux ans et qui se poursuivra dans les prochaines années avec le soutien de Vincent Hanus, professeur spécialisé dans le domaine de l’énergie. "On va poursuivre le suivi avec les étudiants ici qui ont déjà un petit morceau de vie de leur projet et puis on a déjà prévu, l’année prochaine, de mener une nouvelle phase", explique le professeur Hanus. Prochaine étape : agrandir le nombre d’étudiants qui travailleront sur la réalisation du prototype avant d’envisager un essai réel au pôle Sud.

Les étudiants sont à la recherche d'experts pour encadrer leurs recherches. Ceux-ci peuvent prendre contact avec eux via l'adresse : cutesystemengineering@gmail.com