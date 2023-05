Virton s'attaque à Manchester City et au PSG

Le football belge à l’origine d’une nouvelle version de David et Goliath ? Le petit club de Virton attaque en justice le système qui permet à des Etats comme le Qatar et Abu Dhabi de financer des clubs comme Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Relégué de Challenger Pro League (D2) à D1 amateurs (D3), l'Excel Virton va attaquer la licence accordée au club de Lommel, un autre club de 2e division et qui appartient au réseau de 7 clubs étrangers dont l’épicentre n'est autre que Manchester City.

Et c’est justement l’argumentaire de Virton : Lommel a obtenu sa licence grâce à l’argent de City (qui lui prête aussi des joueurs), or Manchester City appartient à l’émirat d’Abu Dhabi, en clair ce sont des subsides déguisés. Un peu comme le PSG financé par l’Emirat du Qatar, cet argent public serait une distorsion de concurrence dans le monde d’entreprises privées qu’est devenu le football professionnel.

Pour bien comprendre, il faut savoir que les avocats de Virton sont ceux qui en 1995 avaient arraché l’arrêt Bosman, un joueur liégeois qui, par cette décision, avait cassé le pouvoir des clubs sur les joueurs et bouleversé tout le système des transferts.

Bref l’enjeu est énorme. Débouté en arbitrage, Virton saisit le juge belge et européen. Si Virton gagne, des clubs comme le PSG et Manchester City pourraient s’écrouler. Et dans l’immédiat, le prochain championnat de Belgique pourrait à nouveau être bloqué, comme en 2020 après une plainte du club de Waasland-Beveren.