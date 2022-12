Virton : retour des concerts rock avec "Quai Noël" le 25 décembre

Des concerts rock pour digérer la dinde et la bûche de Noël ? Pourquoi pas ? La formule est de retour en Gaume.

Après 2 ans d’absence, l’ASBL " Quai Kultur " organise à nouveau sa soirée " Quai Noël " à la salle du tennis de table de Virton, le 25 décembre dès 19h30.

Lionel Robert revient sur l’origine de ce concept : " Cela fait maintenant un petit peu plus de 20 ans qu’on organise le " Quai Noël ". On estimait que ça pouvait être amusant, après avoir fait le réveillon et après avoir fait le repas de midi, de se retrouver entre amis dans une ambiance festive. C’est une soirée qui est assez réputée. On remplit la salle à chaque fois. On a 500 personnes systématiquement ".

Les groupes à l’affiche sont, cette année, 100% gaumais. Josef Out, pour démarrer la soirée, puis : Neon Rust, Holy hop Circus, The utopians, Isaac Brass Band, Julia Banana & Moroso et Pitcher Price.